Cumhuriyet coşkusu gökyüzüyle buluştu! Kapadokya'dan büyüleyen görüntüler
Kapadokya’da sıcak hava balonları Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı. Gün doğumu ile birlikte 152 sıcak hava balonu gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle özel olarak hazırlanan Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri sıcak hava balonlarına asıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yılı dolayısıyla Kapadokya’da sıcak hava balonları gökyüzüne sepetlerine astıkları Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı. Havalanan sıcak hava balonları hem balona binenler hem de izleyenler için gökyüzünde görsel şölen oluştu.
UNESCO Dünya Doğal ve Kültür mirası listesinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle tanınan turizm merkezi Kapadokya'da, yerli ve yabancı turistlere manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkânı sunan sıcak hava balonlarının sepetlerine uçuş öncesi Türk bayrakları asıldı. Peş peşe havalanan 152 sıcak hava balonları, Göreme beldesi ve çevresindeki kalkış alanlarından gökyüzüne yükseldi.
Bu gün uçmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen sıcak hava balon pilotu Tolga Eke “Cumhuriyetimizin 100. Yılında şanlı bayrağımızı gökyüzünde dalgalandıracağız. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen misafirlerimiz ile bu günü kutlamaktan çok mutluyuz. Türk bayraklarını ve Atatürk posterlerini balonlarımıza taktık. Birazdan gökyüzüne yükseleceğiz” şeklinde konuştu.