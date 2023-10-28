Cumhuriyet şehrinde nefes kesen SOLOTÜRK gösterisi

SOLOTÜRK gösterisini izlemek için gelen Semanur Bakırel Ercel, “100’ncü yıl hepimizi çok etkiledi. Bütün 29 Ekim tarihlerinde duygulanıyoruz, tüylerimiz diken diken oluyor. Daha önce de birçok kez Sivas’ta bu gösterileri izlemiştim. Bugün de yeğenimle birlikte geldik. Türk olduğumuz için çok gururluyuz. Burası Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı yer. O yüzden biz her zaman daha coşkulu kutlanmasını istiyoruz. Bugün de öyle oldu” ifadelerine yer verdi.