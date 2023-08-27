Çünkü kira değil, barınma krizi! Görme engelli kadın sokağa atıldı

S.B., “Ev sahibi sık sık gelip beni rahatsız ediyor. 'Evimden çık' diyor. Ben engelli maaşıyla geçiniyorum. 3 bin TL maaş alıyorum. Kiram bin 500 TL idi, 2 bin TL yaptım. Yine de ev sahibi 'çık' diyor, benden 5 bin TL istiyor. Bir tane çocuğum var, 13 yaşında ve 8. sınıfa gidiyor. Çocuğumla beraber yaşıyoruz. Ben buradan hayırsever vatandaşlara sesleniyorum. Yardım eden olursa iyi olur. Belediye yemeğimi getiriyor her gün. Doğru düzgün pazara da çıkamıyoruz. Kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz. Yüzde 90 görme engelliyim. Ev işlerimi yapabiliyorum. Dışarıdaki ihtiyaçlarımı çocukla karşılıyorum” diye konuştu.