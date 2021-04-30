Curaçao adası, uzaktan çalışanlara kapılarını açtı
Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan çalışma modeli yaygınlaşırken, bazı ülkeler dijital göçebeleri kendilerine çekmek için çalışma başlattı. Bunlardan biri de Karayip Denizi'nin güneyinde ve Venezuela'nın kuzeyinde yer alan Curaçao adası oldu.
Venezuela kıyılarının hemen dışında, rüya gibi Curaçao adası, dijital göçebeleri en az altı ay süreyle çalışmaya davet ediyor.
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Artık yerleşik olmayanların uzak ofisleri olarak Hollanda Karayip adasını kullanmaları mümkün. Yetkililer, ziyaretçilerin "istedikleri gibi gelip gidebileceklerini" ve "yerel gelir vergisine tabi olmayacaklarını" garanti ediyor.
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Geniş kapsamlı 4G bağlantısı, sayesinde çalışmalarınızın aksamamasını da yetkililer garanti ediyor. Ancak bazı şartları var...
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Curacao'dan çalışmak için ne gerekiyor?
İngilizce, İspanyolca, Hollandaca veya Papiamentu konuştuğunuz sürece buradaki dil hakkında endişelenmenize gerek yok.
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