Çürüyen dişini penseyle çektiler !

DİŞİNİ NASIL ÇEKECEĞİNİ TARİF ETTİ



Videonun arka planında gülüşenler olduğu dikkati çekerken, dişi çekmek için müdahaleye hazırlanan kişi "Hazır mısın?" diye soruyor. Ağzını açan Yücel ise hazır olduğuna dair başını sallayarak onay veriyor. Ayarlı penseyle dişi çekmek için ilk müdahalede bulunan arkadaşı, başarılı olamıyor. Bu sırada devreye giren Yücel, Bak şöyle aşağı doğru çekeceksin" diyerek, dişinin nasıl çekileceğini tarif ediyor. İkinci müdahalede dişi çekkilen Yücel, kanayan diş etine de peçete koyuyor.