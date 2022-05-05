Çuvalla altın çalan hırsızlar yakalandı! O anlar kamerada

6 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis şüphelilerin olayda kullandıkları otomobilin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Küçükçekmece ve Bağcılar'da 6 ayrı adrese düzenlenen operasyonda İsmail H.Ç.(25), Serkan Ç.(36) Ertuğrul Ö.(38) ile Kübra Y.(23) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden defalarca polis tarafından gözaltına alındıkları tespit edildi.