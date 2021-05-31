D-100 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı

KADIKÖY İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfiaye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, araç trafiğini durdurdu. Korkuya neden olan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yolda trafik yoğunluğu yaşandı.