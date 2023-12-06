D-100'de 120 kilometre hız yapan skuter kamerada
İstanbul Kadıköy'de D-100 karayolunda skuter sürücüsünün 120 kilometre hıza ulaşarak araçları solladığı anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Tehlikeli yolculuk D-100 karayolu Acıbadem mevkii Harem istikametinde görüntülendi.
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Hem trafiği hem hayatını tehlikeye atarak yolculuk yapan elektrikli skuter sürücüsü, yaklaşık 120 kilometre hıza ulaşarak trafikte diğer araçları solladı.
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Olay, yanından geçen araç sürücüsü tarafından kayda alındı.
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Kayıt yapan sürücü, kendisi 110 kilometre hızla giderken, skuterin 120 kilometre hızla gittiğini göstererek şaşkınlığını gizleyemedi.
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