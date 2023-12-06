  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. D-100'de 120 kilometre hız yapan skuter kamerada

D-100'de 120 kilometre hız yapan skuter kamerada

İstanbul Kadıköy'de D-100 karayolunda skuter sürücüsünün 120 kilometre hıza ulaşarak araçları solladığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
D-100'de 120 kilometre hız yapan skuter kamerada - Resim: 1

Tehlikeli yolculuk D-100 karayolu Acıbadem mevkii Harem istikametinde görüntülendi. 

1 / 4
D-100'de 120 kilometre hız yapan skuter kamerada - Resim: 2

Hem trafiği hem hayatını tehlikeye atarak yolculuk yapan elektrikli skuter sürücüsü, yaklaşık 120 kilometre hıza ulaşarak trafikte diğer araçları solladı. 

2 / 4
D-100'de 120 kilometre hız yapan skuter kamerada - Resim: 3

Olay, yanından geçen araç sürücüsü tarafından kayda alındı. 

3 / 4
D-100'de 120 kilometre hız yapan skuter kamerada - Resim: 4

Kayıt yapan sürücü, kendisi 110 kilometre hızla giderken, skuterin 120 kilometre hızla gittiğini göstererek şaşkınlığını gizleyemedi.

4 / 4