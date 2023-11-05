Dağ başı değil İstanbul'un göbeği! Kadın kaçırma girişimi kamerada

Kadını kaçırmaya çalıştılar

Buradan kadını darp eden şahıslar, karşı koymaya çalışan oğlu M.G.’ye de silah çekti. Anne ve oğlunu darp eden şahıslar, onları kaçıramayacağını anlayınca iş yerinin güvenlik kamera cihazını da söktükten sonra cep telefonunu da gasp ederek kaçtı. Kaçırma girişimi ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından S.Ç.’nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ayakta tedavi edilerek taburcu edilen anne ve oğlu şahıslar hakkında şikayetçi oldu.