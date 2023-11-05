Dağ başı değil İstanbul'un göbeği! Kadın kaçırma girişimi kamerada
İstanbul Şişli'de bir kadın, eski eşi ve yanındaki iki kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Oğlunun gözü önünde silah çekilen kadın, saldırganların elinden zor kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çiğ köfteci dükkanının sahibi olan S.Ç. (37), bir süre önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı dini nikahlı eşinden ayrıldı. Ancak ikili arasında anlaşmazlık devam edince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç.’nin eski eşi T.A. ile kardeşi U.A. ve M.Y. ile birlikte iş yerini bastı.
Kadını kaçırmaya çalıştılar
Buradan kadını darp eden şahıslar, karşı koymaya çalışan oğlu M.G.’ye de silah çekti. Anne ve oğlunu darp eden şahıslar, onları kaçıramayacağını anlayınca iş yerinin güvenlik kamera cihazını da söktükten sonra cep telefonunu da gasp ederek kaçtı. Kaçırma girişimi ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından S.Ç.’nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ayakta tedavi edilerek taburcu edilen anne ve oğlu şahıslar hakkında şikayetçi oldu.
Şişli polisi şahısları tek tek yakaladı
Şikayet üzerine çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri, önce şahısların geldiği araçların plakasını ardından da şahısları tek tek tespit etti. Şahısların adreslerine operasyon yapan Şişli polisi, onları gözaltına aldı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan şahıslara, “gasp”, “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından adli işlem yapıldı.
Serbest kaldılar
Adliyeye sevk edilen 3 şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.