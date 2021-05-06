Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar
Bursa'nın dağları, Orta Asya'dan gelen yabani yerli ırk danalara ev sahipliği yapıyor. Danaların sahipleri, kurban öncesi danaları uyuşturucu iğne yardımıyla yakalıyor.
Bursa'nın Gürsu ilçesi Katırlı dağlarında boz ırk olarak bilinen yerli ırk danalar dağda doğup burada yabani gibi büyüyor.
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Doğal yaşama uyumlu hayvanlar dağlarda sürüler halinde yaşayıp kendini yırtıcı hayvanlara karşı koruyor.
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Sadece ayılara karşı koyamayan bu hayvanların yılda 30 tanesini ayılar telef ediyor.
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Dağda büyüyen bu hayvanlar burada kendi başlarına yaşayıp ürüyor.
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