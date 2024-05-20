  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Dağların arasındaki ''yeşil cennet'' ziyaretçi akınına uğruyor

Dağların arasındaki ''yeşil cennet'' ziyaretçi akınına uğruyor

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Yedi Göller, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Doğa tutkunları, manzara karşısında adeta büyüleniyor.

Kaynak: İHA
Dağların arasındaki ''yeşil cennet'' ziyaretçi akınına uğruyor - Resim: 1
1 / 14
Dağların arasındaki ''yeşil cennet'' ziyaretçi akınına uğruyor - Resim: 2

Bu doğal güzellik, Karadeniz sınırında yer almasıyla da dikkat çekiyor. Büyük tur şirketlerinin uğrak noktası haline gelen 7 Göller, ziyaretçilerini doğanın büyüsüyle karşılıyor. 

2 / 14
Dağların arasındaki ''yeşil cennet'' ziyaretçi akınına uğruyor - Resim: 3

Göllerde bulunan alabalık tesisleri ve bungalovlar, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. 

3 / 14
Dağların arasındaki ''yeşil cennet'' ziyaretçi akınına uğruyor - Resim: 4

Tesis sahibi İsa Gümüşçü, "Nezih ve temiz işletmemizde yılda binlerce turisti ağırlıyoruz. Doğal dere suyunda yetiştirdiğimiz alabalıkları müşterilerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Yedigöller manzaralı muhteşem konaklama alanlarımız ve bungalovlarımız da misafirlerimizi bekliyor" dedi.

4 / 14