Dağların arasındaki ''yeşil cennet'' ziyaretçi akınına uğruyor

Tesis sahibi İsa Gümüşçü, "Nezih ve temiz işletmemizde yılda binlerce turisti ağırlıyoruz. Doğal dere suyunda yetiştirdiğimiz alabalıkları müşterilerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Yedigöller manzaralı muhteşem konaklama alanlarımız ve bungalovlarımız da misafirlerimizi bekliyor" dedi.