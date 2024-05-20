Dağların arasındaki ''yeşil cennet'' ziyaretçi akınına uğruyor
Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Yedi Göller, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Doğa tutkunları, manzara karşısında adeta büyüleniyor.
Kaynak: İHA
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Bu doğal güzellik, Karadeniz sınırında yer almasıyla da dikkat çekiyor. Büyük tur şirketlerinin uğrak noktası haline gelen 7 Göller, ziyaretçilerini doğanın büyüsüyle karşılıyor.
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Göllerde bulunan alabalık tesisleri ve bungalovlar, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.
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Tesis sahibi İsa Gümüşçü, "Nezih ve temiz işletmemizde yılda binlerce turisti ağırlıyoruz. Doğal dere suyunda yetiştirdiğimiz alabalıkları müşterilerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Yedigöller manzaralı muhteşem konaklama alanlarımız ve bungalovlarımız da misafirlerimizi bekliyor" dedi.
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