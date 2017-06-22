Dağlıca'da teröristlerin inlerine girdik !

Hakim noktalara üs bölgelerinin kurulduğu bölgede, Mehmetçik gece gündüz el tetikte teröristleri adım adım takip ediyor. Mağaralar ise didik didik kontrol edilip, imha ediliyor. Asker dün gece de sarp kayalıkların ve mağaraların yoğun olarak bulunduğu Beytepe'ye operasyon gerçekleştirdi.