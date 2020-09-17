Daha aşı çıkmadan tükendi! Aşı stoğunun yüzde 51'ini zenginler satın aldı
Koronavirüs aşısının daha çıkmadan herkese adil olarak dağıtılıp dağıtılmayacağı merak konusu olurken, dünyadaki aşı stoğunun yüzde 51'ini zenginlerin satın aldığı öğrenildi.
Oxfam International’ın yayımladığı yeni raporda, potansiyel corona virüs aşı adaylarının yarısından fazlasının zengin ülkeler tarafından satın alındığı açıkladı.
DÜNYADAKİ HERKESE YETECEK ÜRETİM KAPASİTESİ YOK
Söz konusu rapor, dünyada 945 bin insanın ölümüne yol açan hastalığı durdurmak için zorunlu görünen corona virüs aşısının herkese adil olarak dağıtılmayacağına dair endişeleri artırdı. Bununla birlikte, çalışmada ilaç devlerinin dünyadaki herkese yetecek kadar üretim kapasitesine sahip olmadığı vurgulandı.
Airfinity adlı analitik şirketinin verilerini kullanan Oxfam dünyasa 3. aşama klinik deneylerin sonuna gelen 9 ilaç şirketiyle yapılan 5 anlaşmaya ait bilgilerin kamuya açık olduğu belirtti. Söz konusu anlaşmaları yapan şirketlerin arasında AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer ve Sinovac yer alıyor.