Daha aşı çıkmadan tükendi! Aşı stoğunun yüzde 51'ini zenginler satın aldı

TOPLAM AŞI KAPASİTESİ 5,94 MİLYAR

Raporda, AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer ve Sinovac’ın toplam aşı üretim kapasitesi 5,94 milyar olarak hesaplandı. Raporda aşıların çift doz olarak uygulanması halinde 2,97 milyar insana yetebileceği belirtildi. Ancak durum böyle olmayacak.