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  3. 17 Eylül 2020 22:45

Daha aşı çıkmadan tükendi! Aşı stoğunun yüzde 51'ini zenginler satın aldı

Koronavirüs aşısının daha çıkmadan herkese adil olarak dağıtılıp dağıtılmayacağı merak konusu olurken, dünyadaki aşı stoğunun yüzde 51'ini zenginlerin satın aldığı öğrenildi.

Daha aşı çıkmadan tükendi! Aşı stoğunun yüzde 51'ini zenginler satın aldı

Oxfam International’ın yayımladığı yeni raporda, potansiyel corona virüs aşı adaylarının yarısından fazlasının zengin ülkeler tarafından satın alındığı açıkladı.

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Daha aşı çıkmadan tükendi! Aşı stoğunun yüzde 51'ini zenginler satın aldı

DÜNYADAKİ HERKESE YETECEK ÜRETİM KAPASİTESİ YOK
Söz konusu rapor, dünyada 945 bin insanın ölümüne yol açan hastalığı durdurmak için zorunlu görünen corona virüs aşısının herkese adil olarak dağıtılmayacağına dair endişeleri artırdı. Bununla birlikte, çalışmada ilaç devlerinin dünyadaki herkese yetecek kadar üretim kapasitesine sahip olmadığı vurgulandı.

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Daha aşı çıkmadan tükendi! Aşı stoğunun yüzde 51'ini zenginler satın aldı

Airfinity adlı analitik şirketinin verilerini kullanan Oxfam dünyasa 3. aşama klinik deneylerin sonuna gelen 9 ilaç şirketiyle yapılan 5 anlaşmaya ait bilgilerin kamuya açık olduğu belirtti. Söz konusu anlaşmaları yapan şirketlerin arasında AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer ve Sinovac yer alıyor.

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Daha aşı çıkmadan tükendi! Aşı stoğunun yüzde 51'ini zenginler satın aldı

TOPLAM AŞI KAPASİTESİ 5,94 MİLYAR
Raporda, AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer ve Sinovac’ın toplam aşı üretim kapasitesi 5,94 milyar olarak hesaplandı. Raporda aşıların çift doz olarak uygulanması halinde 2,97 milyar insana yetebileceği belirtildi. Ancak durum böyle olmayacak.

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