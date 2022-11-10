Daha fazla ücret almak mümkün: Kıdem tazminatı ile ilgili çok önemli ayrıntı!
Asgari ücret zammının ardından belli olacak kalemler arasında bulunan kıdem tazminatıyla ilgili çok ince bir detay ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık ayının sonunda açıklaması beklenen asgari ücret zammı birçok farklı kaleme de etki ediyor. Emekli olma planları yapan veya işten ayrılacak vatandaşlar kıdem tazminatlarının yeni yılda ne kadar oalcağını, kıdem tazminatını yükseltmenin yollarını araştırıyor? Peki, kıdem tazminatı neye göre hesaplanıyor? 2023 yılı asgari ücret zammı ile yeni kıdem tazminatları ne kadar olacak? İşte bilinmesi gerekenler…
İşçiye iş kanunu ile tanınan kıdem tazminatı bir iş sözleşmesinin feshi durumunda çalışılan her yıl sayısı kadar brüt ücret tutarında ödeniyor. Asgari ücretliler de dahil olmak üzere çalışanlar bir yıllık çalışma da dahil karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alabiliyor.
Kıdem tazminatı hesabı için işçinin çalıştığı yıl sayısı aldığı maaşın brütüyle çarpılır. Brüt hesaplanırken yol yemek ve işçiye yapılan maaşı dışındaki yan ödemeler dahil edilir. Çalışılan yılın dışında kalan günler ise günlük brüt ücret ile çarpılıyor. Toplam miktardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yapılan bu kesinti de geriye kalan miktar kıdem tazminatı olarak banka kanalıyla işçiye ödeniyor.
Kıdem tazminatlarında tavan ücreti, Ocak ayı asgari ücret zammından sonra değişecek. Bu nedenle daha yüksek bir tutar için Ocak'tan sonra dilekçe vermek daha avantajlı gözüküyor. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamla işletmelerin kıdem tazminatı maliyetinin yüzde 50 oranında arttırması bekleniyor. En düşüğü 6 bin 471, en yükseği 140 bin lira olan kıdem tazminatının 2023 Ocak asgari ücret zammı ile yüzde 50 daha artacağı ve 210 bin liraya yükseleceği tahmin ediliyor.