Daha fazla ücret almak mümkün: Kıdem tazminatı ile ilgili çok önemli ayrıntı!

Kıdem tazminatlarında tavan ücreti, Ocak ayı asgari ücret zammından sonra değişecek. Bu nedenle daha yüksek bir tutar için Ocak'tan sonra dilekçe vermek daha avantajlı gözüküyor. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamla işletmelerin kıdem tazminatı maliyetinin yüzde 50 oranında arttırması bekleniyor. En düşüğü 6 bin 471, en yükseği 140 bin lira olan kıdem tazminatının 2023 Ocak asgari ücret zammı ile yüzde 50 daha artacağı ve 210 bin liraya yükseleceği tahmin ediliyor.