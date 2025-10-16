Daha önce bir greyder ve bir otobüsün çarptığı eve şimdi de kamyonet girdi

Binanın, aile apartmanı olduğunu belirten toprak sahibi Ç.Ş., olay yerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Üçüncü kez benzer kaza ile karşılaştıklarını ve önlem alınması amacıyla daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduğu kaydeden Ç.Ş., “Daha önce yan binaya belediyenin greyder aracı girmiş, şoförü hayatını kaybetmişti. Büyükşehir Belediyesine defalarca bu yolun değişmesi gerektiğini ve öbür tarafa alınmasını söyledik. Kimse ilgilenmedi. 3 Şubat’ta otobüs kaza yaptı aynı şekilde. Daha sonra evin önüne beton bariyerler koydurduk. Bugün ise bu bariyerleri yıkarak duvara girdi bir araç. Ölüm olmasını mı bekliyorlar? Benim daha önce torunlarım yatıyordu burada. Şimdi ise kayınbiraderimin çocukları oturuyor. Kaza anında orada olsalardı ne olacaktı? Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni arıyoruz, ilgilenen yok. Büyükşehir’e defalarca dilekçe verdim, gelen olmadı. ‘Bakacağız, edeceğiz’ dediler” diye konuştu. Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun 4 katlı apartmanın giriş katına girdiği anlar yer aldı. (DHA)