Daha önce de şiddet uygulayıp cezaevine girmiş... Sokak ortasında kovaladığı genç kadını katletti
Erzurum'da 47 yaşındaki bir kadın sokak ortasında daha önce de şiddet gördüğü ortaya çıkan kişi ttarafından öldürüldü.
Alınan bilgilere göre, S.A. isimli şahıs, sokak ortasında kovaladığı N.T.'i tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.
S.A.'ın 2 yıl önce N.T.'e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği, 22 Ekim 2025 tarihinde tahliye olduğu belirtildi.
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana gelen cinayet sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrol sonucu, S.A. ve N.T.'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cansız bedenler daha sonra Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmak üzere ambulanslara sevk edildi. N.T.'in bir kurumda temizlik işçisi olarak çalıştığı, S.A.'ın da N.T.'e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği ve geçtiğimiz ay tahliye olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma ve incelemesini sürdürüyor.