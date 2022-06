Daha ucuz ama kalitesiz değil: Vatandaşlar fiyatları görüp akın etti...

Eskişehir Vişnelik Mahallesinde her Çarşamba kurulan semt pazarında meyve sebzeden kıyafet ve halıya kadar her ürün bulunuyor. Yıllardır varlığı sürdüren Çarşamba Pazarı, havaların ısınmasıyla yoğun günlerini yaşamaya başladı. Kıyafette ucuzluğun yeni adresi olarak gösterilen Çarşamba Pazarı, mağazalardaki fiyat artışlarından bunalan vatandaşların kurtarıcısı oldu. Uygun fiyatlı ürünleri almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde pazarın yolunu tuttu. Pazar esnafı, her kesimden müşterilerinin olduğunu dile getirirken, oluşan kalabalıktan mutlu olduklarını dile getirdi.