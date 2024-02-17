Daltonlar çetesine 3 ilde eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı

Öte yandan söz konusu örgüte ve mafya tipi yapılanmalara silah sağlayan kişilere yönelik İzmir, Dikili, Torbalı, Menemen Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yine, dün yapılan operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı. Her iki operasyonda gözaltına alınan toplam 11 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.