Daltonlar çetesine 3 ilde eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı
İzmir merkezli 3 ilde, kırmızı bültenle aranan ''Can Dalton'' kod adlı B.G.'nin liderliğini yaptığı ''Daltonlar'' suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ortak çalışma yürüttü. Interpol tarafından 'kırmızı bülten' ile aranan ve yurt dışında olduğu tespit edilen 'Can Dalton' kod adlı B.G.'nin liderliğini yürüttüğü 'Daltonlar'a suç örgütüne yönelik harekete geçildi.
Suç örgütü mensuplarının İzmir'de gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili örgüte maddi destek sağlayan, aynı zamanda eyleme katılarak örgüt mensuplarıyla birlikte hareket eden şüphelilere yönelik dün, 'Kafes 41' adı altında operasyon yapıldı.
İzmir başta olmak üzere İstanbul ve Kütahya'da toplam 11 ev, 1 iş yeri ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli, silahlarıyla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı.
Öte yandan söz konusu örgüte ve mafya tipi yapılanmalara silah sağlayan kişilere yönelik İzmir, Dikili, Torbalı, Menemen Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yine, dün yapılan operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı. Her iki operasyonda gözaltına alınan toplam 11 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.