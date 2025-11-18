Daltonlar çetesine bir operasyon daha... Örgüt lideri yakalandı
Kırklareli merkezli 4 ilde 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütünün üyeleri olarak kendilerini tanıtan şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 18 kişiden 4'ü tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında; örgüt lideri B.Y. ile örgüt yöneticisi R.D.K.'nin de bulunduğu belirtildi.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il merkezinde, 'Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Örgüte üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', Olası kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama' İşyeri kurşunlama, 'Şantaj', 'İftira', 'Tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım etmek', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Tehdit', 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada; kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütünün Kırklareli merkezindeki üyeleri olarak kendilerini tanıttıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kırklareli, Giresun, İstanbul ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi, gözaltına alındı.
Ayrıca B.Y.'nin 7 ayrı suçtan toplam 3 yıl, R.D.K.'nin ise çeşitli suçlardan toplam 13 yıl hapis cezası olduğu bildirildi.