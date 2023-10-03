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  4. Damat sinirlerine hakim olamadı! Düğünde tuttuğu gibi fırlattı

Damat sinirlerine hakim olamadı! Düğünde tuttuğu gibi fırlattı

Adana'da bir düğün sırasında para takılı gelinin gelinliğini çekiştiren bir çocuk, damat tarafından yakasından tutularak yere fırlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, tepkiye neden oldu.

Damat sinirlerine hakim olamadı! Düğünde tuttuğu gibi fırlattı - Resim: 1

Olay, dün Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Gelin, damat ve yakınları oyun oynadığı sırada düğüne katılanlardan bazıları üzerlerine para attı.

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Damat sinirlerine hakim olamadı! Düğünde tuttuğu gibi fırlattı - Resim: 2

DHA'nın haberine göre düğüne katılan birkaç çocuk da paraları toplamaya çalıştı. Bu sırada çocuklardan biri, gelinin gelinliğine takılan paraları almak istedi.

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Damat sinirlerine hakim olamadı! Düğünde tuttuğu gibi fırlattı - Resim: 3

Damat, gelinliği çekiştiren çocuğu yakasından tutarak yere fırlattı. Çocuklar daha sonra ağlayarak salondan uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, tepkilere neden oldu. (DHA)

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Damat sinirlerine hakim olamadı! Düğünde tuttuğu gibi fırlattı - Resim: 4

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