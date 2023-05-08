Danla Bilic: Ben eskort değilim
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, katıldığı bir programda, "Sonra bir yerde influencerlar konuşulduğunda bizleri de eskort sanıyorlar. Ben eskort değilim." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, YouTube programında dikkat çeken söylemlerde bulundu.
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Yaptığım makyaj videolarıyla ünlenen ve YouTue kanalında milyonlarca takipçiye ulaşan Danla Biliç, kanalına yeni bir format getirdi.
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Ünlü isimleri yemek programı konseptindeki programında ağırlayan Biliç'in bu haftaki konuğu ise İbrahim Selim oldu.
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Son dönemde popüler olan "Influencer" tanımı hakkında konuşan Danla Biliç, herkesin kendisini Influencer ilan etmesine isyan etti. Danla Bilic şöyle dedi:
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