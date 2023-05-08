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Danla Bilic: Ben eskort değilim

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, katıldığı bir programda, "Sonra bir yerde influencerlar konuşulduğunda bizleri de eskort sanıyorlar. Ben eskort değilim." ifadelerini kullandı.

Danla Bilic: Ben eskort değilim - Resim: 1

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, YouTube programında dikkat çeken söylemlerde bulundu.

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Danla Bilic: Ben eskort değilim - Resim: 2

Yaptığım makyaj videolarıyla ünlenen ve YouTue kanalında milyonlarca takipçiye ulaşan Danla Biliç, kanalına yeni bir format getirdi. 

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Danla Bilic: Ben eskort değilim - Resim: 3

Ünlü isimleri yemek programı konseptindeki programında ağırlayan Biliç'in bu haftaki konuğu ise İbrahim Selim oldu.

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Danla Bilic: Ben eskort değilim - Resim: 4

Son dönemde popüler olan "Influencer" tanımı hakkında konuşan Danla Biliç, herkesin kendisini Influencer ilan etmesine isyan etti. Danla Bilic şöyle dedi:

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