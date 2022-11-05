Dans ve parti görüntüleri ile olay olmuştu: Genç Başbakan için karar verildi
Finlandiya'da katıldığı bir partide arkadaşlarıyla dans ederken çekilen görüntülerinin sızdırılmasının ardından tartışmaların odağında olan Başbakan Sanna Marin için karar verildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Finlandiya sivil ombudsmanı, alınan şikayetlerin Marin'in herhangi bir resmi görevi tehlikeye attığını kanıtlamadığını belirterek, Marin'in başbakan olarak görevlerini ihmal etmediği sonucuna vardı.
BAŞBAKAN'IN SIZDIRILAN GÖRÜNTÜLERİ
Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil ünlü Fin simalarla eğlendiğini gösteren videolar, sosyal medyada yayımlanmıştı.
Sızdırılan görüntülerde, Marin'in arkadaşlarıyla "çılgınca" dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekmişti.
Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisi'nden Fin Milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter'dan Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.