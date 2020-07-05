Dansözlü iş yeri açılışında sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Bursa'da bir iş yeri açılışında davul zurna çalıp, dansöz oynatıldı. Görüntülerde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’ndeki bir çanta dükkanının açılış töreninde davul zurna çalınıp, dansöz oynatıldı.
Dansözü görüp, müziğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar ise iş yeri önünde kalabalık oluşturdu.
Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı o görüntüler ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.