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  3. 05 Temmuz 2020 17:04

Dansözlü iş yeri açılışında sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

Bursa'da bir iş yeri açılışında davul zurna çalıp, dansöz oynatıldı. Görüntülerde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

Dansözlü iş yeri açılışında sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’ndeki bir çanta dükkanının açılış töreninde davul zurna çalınıp, dansöz oynatıldı.

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Dansözlü iş yeri açılışında sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

Dansözü görüp, müziğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar ise iş yeri önünde kalabalık oluşturdu.

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Dansözlü iş yeri açılışında sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı o görüntüler ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Dansözlü iş yeri açılışında sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önceki gün Bursa’da yapılan bir sokak düğününde sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayılmasının kaygı verici olduğunu belirtmiş, kentteki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekmişti.

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