Dar gelirliler için denildi ama... Sosyal konut projesi için olay olacak sözler

Karatepe şöyle konuştu: “Projenin hayata geçirilme olasılığı düşük. Konutlar hangi arazilere yapılacak, ihale ne zaman başlayacak, kimler ihaleye katılacak, maliyeti ne olacak belirsizliğini koruyor. Ancak haziran ayına kadar kuralar çekilecek, belli alanlara belki temeller atılacak, reklam panolarına bu evlerin ne kadar güzel olacağına yönelik görseller asılacak. İktidar için uzun süreye yayılan ve seçmen algısına oynayabilecekleri bir proje. Konut için kuraya katılan yurttaşların evlere sahip olmak için iktidara yönelik siyasi yaklaşımlarını dahi etkileyebilir. Seçimlerden sonra ise iktidar kazanırsa projenin yavaşlayacağını düşünüyorum. İktidar değişikliğinde ise yeni gelenlerin konut krizi sorununa yaklaşımı farklı olacaktır.”