Dar gelirliler için denildi ama... Sosyal konut projesi için olay olacak sözler
İktidarın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Karatepe, ''Seçime yönelik ve bitirilmesi düşük ihtimal'' dedi. Karatepe, ''İhaleler, maliyet, araziler belli değil. Seçime kadar kuralar çekilir, propaganda yapılır'' ifadelerini kullandı.
Milyonlar barınma krizi yaşıyor. Gençler, yeni evli çiftler, emekliliğe ayrılanlar artık ev sahibi olma hayali bile kuramaz duruma geldi. Hükümet ise konut krizine çözüm olarak sosyal konut projesini duyurdu. "Yüzyılın en büyüğü" olarak nitelendirilen konut projesine göre 2023-2028 yılları arasında 500 bin konut, 250 bin konut yapılması için arsa ve 50 bin iş yeri sağlanacak. Ancak projeye yönelik birçok soru işareti mevcut.
İHALE, ÜSTLENECİ, ARAZİ, MALİYET BELLİ DEĞİL
Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre, Prof. Dr. Yalçın Karatepe projenin henüz ihale sürecinin dahi belirsiz olduğunu hatırlatarak “Seçim yatırımı olan bu projede konutlar sahiplerine teslim edilmeyecek” değerlendirmesinde bulundu.
Karatepe şöyle konuştu: “Projenin hayata geçirilme olasılığı düşük. Konutlar hangi arazilere yapılacak, ihale ne zaman başlayacak, kimler ihaleye katılacak, maliyeti ne olacak belirsizliğini koruyor. Ancak haziran ayına kadar kuralar çekilecek, belli alanlara belki temeller atılacak, reklam panolarına bu evlerin ne kadar güzel olacağına yönelik görseller asılacak. İktidar için uzun süreye yayılan ve seçmen algısına oynayabilecekleri bir proje. Konut için kuraya katılan yurttaşların evlere sahip olmak için iktidara yönelik siyasi yaklaşımlarını dahi etkileyebilir. Seçimlerden sonra ise iktidar kazanırsa projenin yavaşlayacağını düşünüyorum. İktidar değişikliğinde ise yeni gelenlerin konut krizi sorununa yaklaşımı farklı olacaktır.”
DAR GELİRLİ PROJEDEN YARARLANAMAZ
Proje kapsamında ödemelere yönelik de bir yanılgı olduğunu vurgulayan Karatepe “Erdoğan’ın yaptığı açıklamada ödemelerin 240 ay boynca sabit kalacağına yönelik bir algı oluştu. Ancak akşam TOKİ Başkanı açıklama yaparak 6 ayda bir memur maaşlarına yapılan enflasyon farkı kadar artış yapılacağını belirtti. Dar gelirlilerin de bu evlere sahip olması mümkün görünmüyor. Çünkü zaten yapılacak evlere en erken 2 yıl içerisinde girilecek. 5500 lira asgari ücret alacak, kira ödeyecek ve bir yandan da bu taksitlerle uğraşacak” dedi.