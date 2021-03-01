Darbe protestolarında kan aktı: En az 18 ölü
Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde protestoculara gerçek mermilerle ateş açıldı, müdahaleler sırasında en az 18 kişi hayatını kaybetti.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisinden yapılan açıklamada, ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasından bu yana ülkenin belli başlı kentlerinde barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara yapılan müdahale sırasında en az 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Açıklamada Yangon, Dawei, Mandalay, Myeik, Bago ve Pokokku kentlerinde kalabalığa gerçek mermilerle ateş açıldığı ifade edilerek, müdahaleler nedeniyle en az 18 kişinin hayatını kaybettiğine dair güvenilir bilgiler olduğu kaydedildi.
BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, "Myanmar'daki protestolara yönelik artan şiddeti güçlü şekilde kınıyor ve barışçıl protestoculara karşı güç kullanımının durdurulması çağrısını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Görgü tanıklarının ifadeleri ve yerel medyadaki haberlere göre, polis ve güvenlik güçleri, farklı kentlerdeki çok sayıdaki protestoya plastik mermiler, göz yaşartıcı gaz ve sersemletici ses bombalarıyla müdahalede bulunmuştu. Müdahaleler sırasında gerçek mermilere başvurulduğu iddia edilmişti.