Darbenin merkez üssünden çarpıcı görüntüler

Silahlarını bırakarak kaçan darbecilerin bulunduğu odanın ortasında, toplantı masası üzerinde boş mermi kutuları vardı. Saat 18.00 sularında, Kandil bombalarıyla şehri kan gölüne çevirmek için görevlendirilen pilotlara brifing ve talimat bu masada verildi. Odadaki bilgisayarlarda sıkıyönetim direktifleri hazırlandı. Kozmik odadaki fotokopi makineleri ve tarayıcılarla darbe direktifleri çoğaltılarak 81 ile talimat yağdırıldı.



Şarjlara takılı halde çok sayıda telsiz ele geçirildi. Darbecilerin bırakıp kaçtığı çok sayıda G3 piyade tüfeği, uzun namlulu makineli silahlar bu odanın özel bir ekip tarafından korunduğunu gözler önüne serdi. Odadaki panolara asılı olan haritalar üzerinde darbeciler, bombalanacak noktaları tek tek belirledi. Hedeflerin koordinatları darbeci pilotlara bildirildi.



Odada darbe girişimini açığa çıkaracak en kritik belgeler ve dokümanlar da ele geçirildi. Darbecilerin atama listeleri, sıkıyönetim direktifleri, sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listeleri, il ve bölgelere göre sıkıyönetim komutanları listesi, Ankara ve İstanbul asayiş-takviye planları ile çevre illerdeki üslerin planları odada bulundu.