Darphane 104 yıl sonra Reşat altın bastı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, vatandaşın ilgisi nedeniyle Reşat altın basımına yeniden başladı.
Reşat altının 104 yıl sonra yeniden basılmasına ilişkin Darphane'nin Beşiktaş'taki genel müdürlük binasında düzenlenen toplantıda konuşan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Darphane'nin 1467'de İstanbul'un fethinden sonra hızla genişleyen imparatorluğun para ihtiyacını karşılamak amacıyla Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulduğunu, 555 yıllık kadim bir devlet kurumu olduğunu söyledi.
Şahin, Reşat altının 1909-1918 yıllarında Osmanlı Devleti'nin padişahlık makamında bulunan Sultan Reşad'ın tahta çıkışı anısına Darphane tarafından 5 farklı gramaj değerine sahip olarak basıldığını anlattı.
Şahin, vatandaşlar tarafından yoğun rağbet görmesi nedeniyle sarrafiye piyasasında da yüksek ilgi duyulan Reşat altınların tekrar basılması yönünden gelen talepler doğrultusunda üretim sürecinin başladığını bildirdi.
Altının ön ve arka yüzünde bulunanlar
Abdullah Yasir Şahin, tekrar üretimine başlanılan Reşat altınların ön yüzünde V. Mehmed Reşad'ın tuğrasının, çapraz iki meşale ile defne yaprağından çelenk yer aldığını aktardı.