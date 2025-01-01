Darülaceze'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Darülaceze Şefkat Özel Bakımevi sakinleriyle bir araya geldi. Erdoğan ile bakımevi sakinleri arasında geçen bir diyalog ise dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanındaki heyetle birlikte Darülaceze Şefkat Özel Bakımevi'ne ziyarette bulundu.
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Yeni yıla saatler kala Erdoğan, bakımevinde kalan yaşlılarla sohbet etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Darülaceze Şefkat Özel Bakımevi ziyaretinde renkli diyaloglar da yaşandı. Bakımevindeki bir kişi ile Erdoğan arasında gülümseten anlar kaydedildi.
- Seninle de tanışalım abi.
- Ben işte Cumhurbaşkanı Erdoğan.
- Ooo, ama yaşlanmış.
- Aynen öyle, kim yaşlanmıyor ki, hepimiz yaşlanıyoruz.
- Biz de öyle.
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