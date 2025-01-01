Darülaceze'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Darülaceze Şefkat Özel Bakımevi ziyaretinde renkli diyaloglar da yaşandı. Bakımevindeki bir kişi ile Erdoğan arasında gülümseten anlar kaydedildi.

- Seninle de tanışalım abi.

- Ben işte Cumhurbaşkanı Erdoğan.

- Ooo, ama yaşlanmış.

- Aynen öyle, kim yaşlanmıyor ki, hepimiz yaşlanıyoruz.

- Biz de öyle.