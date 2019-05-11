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  3. 11 Mayıs 2019 11:52

Datça'da denizden ''bir şey'' çıktı

Datça'da ilk kez görülen denizanasına benzeyen şeffaf deniz canlısı şaşkınlık yarattı. Canlının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelanda’da bir balıkçı tarafından keşfedilen Salpa maxima'nın bir başka türü olduğu ortaya çıktı.

Datça'da denizden ''bir şey'' çıktı

Datça'da ilk kez görülen denizanasına benzeyen şeffaf deniz canlısı şaşkınlık yarattı. Canlının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelanda’da bir balıkçı tarafından keşfedilen Salpa maxima'nın bir başka türü olduğu ortaya çıktı.

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Datça'da denizden ''bir şey'' çıktı

Canlının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelanda’da bir balıkçı tarafından keşfedilen Salpa Maxima’nın bir başka türü olduğu ortaya çıktı.

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Datça'da denizden ''bir şey'' çıktı

Datçalı balıkçılar tarafından deniz üzerinde ilk kez görülen, denizanasına benzeyen bir canlı türü heyecan yarattı.

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Datça'da denizden ''bir şey'' çıktı

İlçe merkezinde Akdeniz kıyısındaki limanda bağlı bulunan teknelerinin arasında fark edilen ve turuncu renkli tespih tanesini andıran bölümleri dışında tümüyle şeffaf olan canlıların, birbirleriyle bağlantılı zincir şeklinde hareket ediyor olmaları dikkat çekti.

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