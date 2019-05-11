Datça'da denizden ''bir şey'' çıktı
Datça'da ilk kez görülen denizanasına benzeyen şeffaf deniz canlısı şaşkınlık yarattı. Canlının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelanda’da bir balıkçı tarafından keşfedilen Salpa maxima'nın bir başka türü olduğu ortaya çıktı.
Datça'da ilk kez görülen denizanasına benzeyen şeffaf deniz canlısı şaşkınlık yarattı. Canlının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelanda’da bir balıkçı tarafından keşfedilen Salpa maxima'nın bir başka türü olduğu ortaya çıktı.
Canlının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelanda’da bir balıkçı tarafından keşfedilen Salpa Maxima’nın bir başka türü olduğu ortaya çıktı.
Datçalı balıkçılar tarafından deniz üzerinde ilk kez görülen, denizanasına benzeyen bir canlı türü heyecan yarattı.