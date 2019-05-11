Datça'da denizden ''bir şey'' çıktı

Datça'da ilk kez görülen denizanasına benzeyen şeffaf deniz canlısı şaşkınlık yarattı. Canlının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelanda’da bir balıkçı tarafından keşfedilen Salpa maxima'nın bir başka türü olduğu ortaya çıktı.

