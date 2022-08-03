Davalar arttı, normalin üzerinde kira artışı yapan ev sahipleri pişman oldu!
Kira artışları nedeniyle mahkemelerde ev sahibi ve kiracı arasındaki davalar artarken, normalin üzerinde artış yapan ev sahipleri durumdan olumsuz etkileniyor.
Kiralarda birçok ev sahibi kanuni sınır olarak belirlenen yüzde 25'in üzerinde artış yapmak isteyince konut piyasasında büyük bir kriz ortaya çıktı.
Fakat yüksek fiyattan kiralama yapan ev sahiplerinin, bu sefer kiraları tahsil edememeye başladığı belirtiliyor. hurriyet.com.tr’ye konuşan uzmanlar, ev sahiplerinin gereken dersi aldığı ve fiyatları makul seviyeye çekeceklerini söylüyor.
Konuyla ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili ve Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı Avukat İbrahim
Güllü, “Kiralara getirilen sınırlandırmalara karşı ev sahipleri eski kiracılara psikolojik baskı yaptı/yapıyor. Sürekli kira artışı talepleri ve dava tehdidi kiracıları bunaltmış durumda. Bu baskıdan bunalan kiracılar da bu haksız talepleri kabul etmek durumunda kaldı. Ama sonunda davalar ortaya çıktı. Ama dava yükü astronomik bir şekilde şişmiş durumda” dedi.
Güllü’nün açıklamaları şöyle:
“Piyasada referans fiyat belirleyen emlakçılar ve ev sahipleri kira fiyatlarını artırdıkça artırdılar. Başkalarının daha yüksek kira ile kiraya verdiklerini gören ev sahipleri kiracılardan kira bedelinin arttırılması yönünde fahiş artışlar talep etti. Öyle ki bir önceki kiranın 3-4 katına varan artış talepleri sıradanlaştı.
Durum böyle olunca da ev sahipleri ya artış yapmak için ya da eski kiracıyı çıkartıp daha yüksek bedelle kiraya vermek için sulh hukuk mahkemelerine başvurmaya başladılar. Bu da ev sahibi kiracı arasında yaşanan tahliye, kira tespit, kira alacağı şeklindeki davaların tüm davalara oranla önemli miktarda artmasına neden oldu.”
YÜZDE 20’DEN YÜZDE 50’YE ÇIKTI
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz “Bundan 1-1,5 yıl önce kira sözleşmeleri kaynaklı dava yükü yüzde 20-30 civarındayken şu an bu yük, yüzde 50-60 civarına çıkmış durumda... Yani özetle her iki davadan birisi kiracı mal sahibi ihtilafı demek oluyor” ifadelerini kullandı. Kiraz, şöyle devam etti:
“Bu durum Türkiye’de uzun dava süreçlerine ciddi bir şekilde yeni bir uzama daha ekliyor. Haziran ve Temmuz aylarında açılan yeni davalara mahkemeler en erken Ocak ayına duruşma günü veriyorlar. Maalesef bu tablo hiç iyi değil! Haliyle ev sahipleri de pişman olmuş durumda.”
DAVALAR UZUYOR
Ayrıca ev sahibi ile kiracı arasındaki icra davalarında da sayının oldukça arttığının altını çizen Ali Güvenç Kiraz, şu önemli bilgileri paylaştı:
“İcra mahkemelerinde de kiracı mal sahibi arasındaki özellikle kira alacağına ilişkin icra takipleri görülüyor. Mal sahibi kiracısından kira alacağını tahsil edemediğinde ihtarlı ödeme emri dediğimiz bir icra takip yolu açılır. Burada kiracıya ödeme emri gönderilir. Yedi gün içinde itiraz etmesi ve 30 gün içinde kira borcunu ödemesi istenir. Eğer kiracı, 30 gün içinde kirasını ödemezse mal sahibinin icra mahkemesine başvurarak tahliye talep etme hakkı doğar.