  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. DBP'li Saliha Aydeniz'in üzerine platform düştü

DBP'li Saliha Aydeniz'in üzerine platform düştü

Diyarbakır'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz basın açıklaması yaptığı sırada üzerine platform düştü. O anlar kameraya yansıdı.

DBP'li Saliha Aydeniz'in üzerine platform düştü - Resim: 1

DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in de aralarında olduğu bir grup, Lozan Antlaşması ile ilgili Yenişehir ilçesinde basın açıklaması yapmak istedi. Basın açıklaması için konulan masanın arkasına da platform kuruldu. 

1 / 4
DBP'li Saliha Aydeniz'in üzerine platform düştü - Resim: 2

DBP'li Aydeniz'in konuşması sırasında, arkadaki Kurtçe 'Biz Kürtler Lozan'ı tanımıyoruz' yazılı platform üzerine düştü. 

2 / 4
DBP'li Saliha Aydeniz'in üzerine platform düştü - Resim: 3

Aydeniz elleri ile başını korumaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı. 

3 / 4
DBP'li Saliha Aydeniz'in üzerine platform düştü - Resim: 4

Platformun kaldırılması ile Aydeniz, konuşmasına kaldığı yerden devam etti. (DHA)

4 / 4