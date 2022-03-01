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  4. DEAŞ baskınında Özel Harekat açılmayan kapıyı zırhlı araçla yıktı

DEAŞ baskınında Özel Harekat açılmayan kapıyı zırhlı araçla yıktı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Koçbaşı ile açılmayan ve arkası sürgülü olan bir eve zırhlı araçla kapısı kırılarak girildi.

DEAŞ baskınında Özel Harekat açılmayan kapıyı zırhlı araçla yıktı - Resim: 1

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyetlere katılıp, Adana'ya gelerek buraya yerleşen yabancı uyruklu 3 kişiyi tespit etti.

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DEAŞ baskınında Özel Harekat açılmayan kapıyı zırhlı araçla yıktı - Resim: 2

Harekete geçen TEM ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli timlerin de desteğiyle şafak operasyonu düzenledi.

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DEAŞ baskınında Özel Harekat açılmayan kapıyı zırhlı araçla yıktı - Resim: 3

Özel harekat polisleri, koçbaşı ile açılmayan ve arkası sürgülü olan bir evin demir kapısını, zırhlı araç ile vurarak kırdı.

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DEAŞ baskınında Özel Harekat açılmayan kapıyı zırhlı araçla yıktı - Resim: 4

Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

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