DEAŞ elebaşı Kureyşi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
MİT'in, Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'yi etkisiz hale getirdiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "DAEŞ'in sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel ekibi, teröristin bulunduğu eve 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenledi.
''TESLİM OL'' ÇAĞRISINA YANIT VERMEDİ
İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan eve yönelik operasyonda, Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye "Teslim ol" çağrısı yapıldı, ancak yanıt alınamadı.
ÖZEL EKİP, BAHÇE DUVARI VE KAPILARI PATLATTI
Bunun üzerine MİT'in özel operasyon ekibi, önce evin bahçe duvarını, ardından da arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak binaya girdi.
YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR YELEĞİNİ PATLATTI
Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı.