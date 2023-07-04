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DEAŞ militanları Türkiye'de yakalandı!

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DEAŞ militanları Türkiye'de yakalandı! - Resim: 1

İHA'nın haberine göre Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. 

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DEAŞ militanları Türkiye'de yakalandı! - Resim: 2

Özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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DEAŞ militanları Türkiye'de yakalandı! - Resim: 3
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DEAŞ militanları Türkiye'de yakalandı! - Resim: 4
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