DEAŞ terörü Filipinler'de ! Cesetleri üst üste bulundu

DEAŞ terörü Filipinler'e kadar uzandı. DEAŞ bağlantılı Maute örgütü ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar ülkenin Marawi kentinde hız kesmeden sürüyor. Bölgeden gelen son görüntüler ise korkunç. Polis Maute örgütü tarafından infaz edilen rehinelere ait cesetleri buldu. Ayrıca Marawi'de bir caminin yanındaki okula terör örgütü DEAŞ bayrağı asıldı. Bir DEAŞ'lı bayrağı dikerken görüntülendi.



