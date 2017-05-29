DEAŞ terörü Filipinler'de ! Cesetleri üst üste bulundu
DEAŞ terör örgütü Filipinler'in Marawi kentinde sokak çatışmalarına başladı. Kentte 16 kişinin cesedine ulaşıldı.
DEAŞ terörü Filipinler'e kadar uzandı. DEAŞ bağlantılı Maute örgütü ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar ülkenin Marawi kentinde hız kesmeden sürüyor. Bölgeden gelen son görüntüler ise korkunç. Polis Maute örgütü tarafından infaz edilen rehinelere ait cesetleri buldu. Ayrıca Marawi'de bir caminin yanındaki okula terör örgütü DEAŞ bayrağı asıldı. Bir DEAŞ'lı bayrağı dikerken görüntülendi.
SOKAKLARDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Filipinler'in Mindao eyaletinde bulunan Marawi kenti terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün kuşatması altında. Ülkede özel polis ve asker örgüte karşı seferber olmuş durumda. Sokaklarda çatışmalar aralıksız sürüyor.
CESETLERİ ÜST ÜSTE ATIP BIRAKMIŞLAR
Kentin merkezinden gelen fotoğraflarda yoğun Duman bulutları gökyüzünü kaplamış durumda. PolisMarawi'de infaz edilen 16 rehinenin cesetlerine ulaştı. 8 erkeğin cesedi bir arazide öylece üst üste atılmış halde bulundu. Başlarından vurularak öldürülen sivillerin cesetleri tanınmaz haldeydi. Kadın ve çocukların olduğu diğer 8 ceset ise Mindanao Üniversitesi'nin kampüsünde bulundu.