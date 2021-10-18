DEAŞ'ın 47 kişiyi öldürdüğü kanlı saldırı kamerada

Görüntülerde, camiye yaklaşan 2 terörist, kapıda bekleyen caminin 2 güvenlik görevlisine ateş edip yaralıyor. Ardından, camiyi yolun karşısında gözetleyen 3. güvenlik görevlisi, DEAŞ teröristlerine ateş ederek 1 saldırganı yaralıyor. Yaralı terörist, camiye giden koridorda yere düşüp üstündeki bombayı patlatıyor. Patlamanın şiddeti kamera görüntülerine yansıyor. Yaralanmayan diğer terörist ise caminin içerisine girerek üstündeki bombayı patlatıyor.