DEAŞ'ın 47 kişiyi öldürdüğü kanlı saldırı kamerada
Afganistan'ın Kandahar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın camiye düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı. İki intihar bombacısının ateş ederek camiye girdiği anlar kameraya yansıdı.
Afganistan'da DEAŞ'ın iki intihar bombacısının Şiilere ait Fatımiyye Camisi'ne saldırısı sonucu 47 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, camiye yaklaşan 2 terörist, kapıda bekleyen caminin 2 güvenlik görevlisine ateş edip yaralıyor. Ardından, camiyi yolun karşısında gözetleyen 3. güvenlik görevlisi, DEAŞ teröristlerine ateş ederek 1 saldırganı yaralıyor. Yaralı terörist, camiye giden koridorda yere düşüp üstündeki bombayı patlatıyor. Patlamanın şiddeti kamera görüntülerine yansıyor. Yaralanmayan diğer terörist ise caminin içerisine girerek üstündeki bombayı patlatıyor.
47 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kandahar vilayetinde, Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne, 15 Ekim'de düzenlenen saldırıda, 47 kişi hayatını kaybetmişti.