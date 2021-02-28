Dedeağaç’ta tatbikat hareketliliği! Zırhlı araçlar gönderildi

Doğu Akdeniz krizinin başından bu yana Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, Basra Körfezi'nde de bir Yunan fırkateyniyle tatbikat yaptı. Atina Büyükelçisi Geoffrey R. Pyatt, ABD ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve ötesinde deniz güvenliğini geliştirdiğini söyledi.



ABD'nin yanı sıra Yunanistan'ın Rusya ve Mısır'la Cuma günü kurduğu temasları sayfalarına taşıyan yerel medya, halihazırda Mavi Vatan tatbikatına devam eden Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını Yunan adaları üstünde uçurduğunu yazdı.