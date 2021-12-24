Dedesinden kalan yadigarı garajından çıkarmıyor

“SAYILI KALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Otomobilinin her türlü bakımını yaptırdığını söyleyen Emrah Öztürk, "Otomobilimin Türkiye’de sayılı olduğunu düşünüyorum. Orijinal 74 bin kilometrede. Bakımları servis tarafından yapılıyor ve kapalı garajda duruyor. Sadece hafta sonları kullanıyoruz. Birçok teklif geliyor fakat şu an satmayacağım. Satarsam da 200 bin liraya satardım” dedi.