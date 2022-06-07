Define avcıları asırlık ağacın gövdesini oydu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde define arayan kişiler, asırlık çınar ağacının gövdesini oyup, çevresindeki kayaları da parçaladı.
Körfez ilçesindeki Çobangeçidi Kanyonu'nda bulunan asırlık çınar ağacı ve kayalara define arayan kişiler zarar verdi.
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Definecilerin, çınar ağacının bedeninde bulunan kovuğun olduğu bölgeyi motorlu testere ile kare şeklinde kestiği, aynı bölgede kayaları da parçaladıkları görüldü.
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Kutluca Mahallesi Muhtarı Engin Öztürk, bölgede bu tür kazıların yapıldığını, jandarmanın da sürekli definecilere yönelik denetimlerini sürdürdüğünü söyledi.
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