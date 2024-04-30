  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Define avcıları binlerce yıllık tarihi bu hale getirdi

Define avcıları binlerce yıllık tarihi bu hale getirdi

Muş’ta yapısı itibarıyla piramitleri andıran topraktan yığma ve içinde mezar odası bulunan binlerce yıllık tümülüsler, definecilerin tahribatına uğrayarak yok olma ile karşı karşıya kaldı.

Kaynak: İHA
Define avcıları binlerce yıllık tarihi bu hale getirdi - Resim: 1
1 / 9
Define avcıları binlerce yıllık tarihi bu hale getirdi - Resim: 2

Muş Ovası'nda yer alan ve antik dönemlere ait önemli yapılardan biri olan Yaygın Çarşı Tümülüsü, altın bulma iddiasıyla hazine avcıları tarafından tahrip edildi. Tarihi ve kültürel değer taşıyan bu tarihi eserin zarar görmesi, kamuoyunda büyük tepki uyandırdı.

2 / 9
Define avcıları binlerce yıllık tarihi bu hale getirdi - Resim: 3

Tepenin yakınında bulunan bir ahırın içerisinden tünel kazarak tümülüsün altına kadar ilerleyen hazine avcıları, tümülüsün yanı sıra çevredeki diğer tarihi yapıları da tehdit ederek ciddi zararlara yol açtı.

3 / 9
Define avcıları binlerce yıllık tarihi bu hale getirdi - Resim: 4

Hazine avcılarının izinsiz ve kontrolsüz kazı faaliyetleri, Yaygın’daki tarihi binaya da ciddi zarar verdi.

4 / 9