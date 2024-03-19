Define avcıları hayalet köyü talan etti! 400 yıllık köy bu hale geldi...
Sivas'ta, 44 yıl önce terk edilen 400 yıllık Emirhan Köyü, definecilerin hedefi oldu. Harabeye dönen köyün son hali görenleri isyan ettirdi.
Kaynak: DHA
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Sivas merkeze 20 kilometre uzaklıkta olup, 400 yıllık tarihi ile bilinen Emirhan köyü, yol, bulunduğu konum ve kış şartları nedeniyle 1980'den sonra terk edilmeye başlandı. 40 haneden ve taş yapılardan oluşan köy, farklı bir bölgeye taşındı.
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Köy aradan geçen 44 yılın ardından tamamen harabeye dönüştü.
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Köyün tarihi olması nedeniyle altın ya da değerli eşyaların olabileceğini düşünen defineciler ise evlerin çevrelerinde, arazilerde ve köyün mezarlığında kaçak kazı yapıyor.
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