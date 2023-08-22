Define avcıları suçüstü yakalandı

Bölgede yapılan aramada olayda kullanılan; 1 adet jeneratör, 1 adet kırıcı , 1 adet Hilti, 1 adet güneş paneli, 12 metre ip, 15 metre elektrik kablosu, 2 adet dedektör başlığı, 1 adet dedektör, 1 adet dedektör kumandası, 2 adet takviye kablosu ile çok sayıda kazma, kürek ve çekiç ele geçirildi.