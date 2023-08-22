Define avcıları suçüstü yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde define arayan 4 kişi kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı.
Hatay il Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayişin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Ekiplerin detaylı çalışmaları sonucunda Samandağı ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şahıs suçüstü yakalandı.
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Bölgede yapılan aramada olayda kullanılan; 1 adet jeneratör, 1 adet kırıcı , 1 adet Hilti, 1 adet güneş paneli, 12 metre ip, 15 metre elektrik kablosu, 2 adet dedektör başlığı, 1 adet dedektör, 1 adet dedektör kumandası, 2 adet takviye kablosu ile çok sayıda kazma, kürek ve çekiç ele geçirildi.
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