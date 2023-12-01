Defineciler hücum edince köylü çareyi böyle buldu

Su pınarı hakkında bildiklerini anlatan İdris Derin, "Tam tarihi belli değil, atalarımızda ne zaman yapıldığını bilmiyor. Ceneviz devri diyen de var. Birkaç tadilattan geçmiş. Kaçak definecilerin etrafı kazması, pınara tahribat vermesi bizi tedirgin ediyor. Buradaki varlığı yok etmek pahasına bunu yapıyorlar. Geçenlerde pınarın bir tarafını kırmışlar. Buradaki bir vatandaşımız da bunu yazmış. Çok da güzel bir şey yapmış 2021 yılında. 'Burada para yok, aramayın' demişler ama yine de bitmemiş" dedi. Pınarın suyunun da kaliteli olduğunu söyleyen Derin, "Pınarımızın suyu çok güzel, harika. Kireçsiz bir su. Gelen geçen piknikçilerin eğlenip çay demledikleri, oturup yemek yedikleri, hava aldıkları bir yer" diye konuştu.