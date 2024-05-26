Defineciler şehitliği delik deşik etti

"BURADA DEFİNE YOK, BURADA BİR ŞEHİT VAR"

Şehit mezarını ziyaret ettikten sonra gördüklerini anlatan Nuh Baş, “Zaman zaman hava almak için geliyorum buraya, rahat bir nefes almak için burayı tercih ediyorum. Burada bir şehidimiz var, gelmişken şehidimize dua okuyoruz. Yetkililerin şehitliğin etrafını daha güvenli, daha biçimli, güzel bir şekilde yapacaklarını umuyoruz. Burada kazı yapmışlar fakat ben burada define olacağını düşünmüyorum. Burada kazı yapmanın hiçbir manası yok. Saygı olması lazım sonuçta burada bir şehit var. Burada define yok, buraları boşuna kazmayın zamanınızı da boşuna harcamayın. İnsanlar güzel bir şekilde gelsin temiz havasını alsın, pikniğini yapıp gitsin” şeklinde konuştu.