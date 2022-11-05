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  4. Dehşet anları: Banka yattı diye maket bıçağıyla yüzünü kesti

Dehşet anları: Banka yattı diye maket bıçağıyla yüzünü kesti

Taksim İstiklal Caddesi'nde bir şahıs, banka yatan gence maket bıçağıyla saldırarak yüzünü kesti.

Dehşet anları: Banka yattı diye maket bıçağıyla yüzünü kesti - Resim: 1

Olay, geçtiğimiz 4 Haziran Cumartesi günü saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyin Ağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde cadde üzerindeki bir bankta uyuyan H. S.’nin çevresine 3 arkadaş geldi. Burada sohbet etmeye başlayan şahıslar ardından banka oturmak istedi.

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Dehşet anları: Banka yattı diye maket bıçağıyla yüzünü kesti - Resim: 2

Ancak sohbet sırasında şahıslardan biri oturmak için h.S.ye banktan kalkmasını söyledi. Gencin kalkmaması üzerine şahıslardan biri onu maket bıçağıyla yüzünden yaralayarak kaçtı.

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Dehşet anları: Banka yattı diye maket bıçağıyla yüzünü kesti - Resim: 3

Neye uğradığını şaşıran genç, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Dehşet anları: Banka yattı diye maket bıçağıyla yüzünü kesti - Resim: 4

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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