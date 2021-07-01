Dehşet anları: Bomba imha kamyonu havaya uçtu!
ABD'yi şok eden olay polise ait bir bomba imha kamyonun büyük bir patlamayla infilak ederken ortaya korkunç görüntüler çıktı.
ABD'yi şok eden olay polise ait bir bomba imha kamyonun büyük bir patlamayla infilak etmesiyle ortaya çıktı. Korkunç olayda ağır yaralıların da olduğu olayın ardından yetkililer "sorumluları yargılayacağız" dedi.
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Çarşamba gecesi yasadışı havai fişeklerin patlatılması sırasında Los Angeles Polis Departmanına (LAPD) ait bir bomba imha kamyonu havaya uçtu.
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Patlamada yaralananlar oldu. Ayrıca patlama yakındaki arabaları da harap etti ve evlere zarar verdi.
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İşler çığırından çıkmadan saniyeler önce, memurlar hızla ekip karavanından uzaklaştı. Bir polis memur daha sonra “Bomba geliyor!” diye bağırdı.
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