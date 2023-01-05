Dehşet evi! 5'i çocuk 8 kişinin cansız bedeni bulundu

Yetkililer, kurbanların silahla vurularak öldürüldüklerini bildirdi. Polisten yapılan açıklamada, "Memurlar konutu kontrol etti ve evde üç yetişkin ve beş reşit olmayan çocuğun ölmüş olduğunu gördü. Şu anda halka yönelik bir tehdit olduğuna veya kaçak bir şüpheli olduğuna inanmıyoruz." denildi.