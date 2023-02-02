Dehşete düşüren cinayet kamerada: Annesi elinden tutup ölüme götürdü
Gaziantep'te boş arazide ölü bulunan 6 yaşındaki A.N.'in annesi N.C.tarafından boş araziye götürüldüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Gaziantep'te boş arazide ölü bulunan 6 yaşındaki A.N.'in annesi N.C.tarafından boş araziye götürüldüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, cani annenin küçük kızını elinden tutarak boş araziye götürme anları saniye saniye yer alırken annenin görüntülerin sonrasında boş araziye götürdüğü kızı A.N.'yı boğarak öldürdüğü öğrenildi.
Olay, 30 Ocak 2023 günü Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde mahallede bulunan boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından boş arazide ölü bulunan çocuğun 6 yaşındaki yabancı uyruklu A.N. olduğu belirlendi.
Yaşanan acı olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak anne N.C.'i gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı anne N.C. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.