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  3. 17 Temmuz 2017 14:29

Dehşete düşüren fotoğraflar ! Tankı kamyona gizlemişler

DEAŞ'tan kurtarılan Irak'ın Musul kentinden inanılmaz fotoğraflar geldi.

Dehşete düşüren fotoğraflar ! Tankı kamyona gizlemişler

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul, üç yılı aşan kanlı terör örgütü IŞİD işgalinden dokuz aylık büyük operasyonla kurtarıldı. Bazı mahalleleri tamamen enkaza dönen kentten, dehşet verici fotoğraflar geliyor.

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Dehşete düşüren fotoğraflar ! Tankı kamyona gizlemişler

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı foto muhabiri Felipe Dana'ın kadrajına aldığı yıkım, inanılmaz boyutta.

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Dehşete düşüren fotoğraflar ! Tankı kamyona gizlemişler

Fotoğraflar, şiddetli çatışmaların yaşandığı noktalarda taş üstünde taş kalmadığını gösteriyor. Tarihi kentin son kurtarılan bölümü olan Eski Şehir, en çok yıkımın meydana geldiği yer.

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Dehşete düşüren fotoğraflar ! Tankı kamyona gizlemişler

Savaştan geriye kalanlar arasında, örgütün aylarca Irak ordu birliklerine saldırılar düzenlediği kendi imalatı bomba yüklü araçlar da var. Reuters foto muhabiri Tahir el Sudani, polis merkeiz önünde sergilenen araçların fotoğraflarını çekti.

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