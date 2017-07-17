Dehşete düşüren fotoğraflar ! Tankı kamyona gizlemişler
DEAŞ'tan kurtarılan Irak'ın Musul kentinden inanılmaz fotoğraflar geldi.
Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul, üç yılı aşan kanlı terör örgütü IŞİD işgalinden dokuz aylık büyük operasyonla kurtarıldı. Bazı mahalleleri tamamen enkaza dönen kentten, dehşet verici fotoğraflar geliyor.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı foto muhabiri Felipe Dana'ın kadrajına aldığı yıkım, inanılmaz boyutta.
Fotoğraflar, şiddetli çatışmaların yaşandığı noktalarda taş üstünde taş kalmadığını gösteriyor. Tarihi kentin son kurtarılan bölümü olan Eski Şehir, en çok yıkımın meydana geldiği yer.