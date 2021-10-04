Dehşete düşüren görüntüler! Gökten ölü kuş yağdı

FELAKET GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Milliyet'in haberine göre, yerel medya ise Karadeniz'in iç kısmında yer alan Azak Denizi'ndeki Sivaş Körfezi ve Arabat Oku sahillerinin yaklaşık sekiz bin ölü kuşla kaplandığını bildirdi. Sahilleri kaplayan kuşlar arasında karagerdanlı dalgıç kuşu, deniz güvercinleri ve martılar var. Rus televizyonları Kırım sahillerinden yaptıkları yayınlarla felaketi izleyicilerine aktarıyor.